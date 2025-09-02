Си Цзиньпин заявил о мощи России и Китая

Китай и Россия обладают большим потенциалом и мощью для собственного развития и возрождения. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, его слова приводит Центральное телевидение республики.

По словам Си Цзиньпина, странам необходимо продвигать сотрудничество с помощью крупных проектов и содействовать более глубокой интеграции интересов друг друга. Кроме того, лидер КНР призвал Россию приложить усилия, чтобы сохранить и укрепить в текущей международной обстановке двусторонние отношения.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина с участием делегаций России и Китая проходят 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине. Во время этой встречи Си Цзиньпин в том числе назвал российско-китайские отношения образцом международных отношений, отметив, что РФ и КНР находятся в состоянии добрососедства, дружбы и стратегического взаимодействия.

Кроме того, Си Цзиньпин предложил Владимиру Путину «идею глобального управления».