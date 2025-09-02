Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предположил, к каким итогам для Украины приведет встреча лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский раскрыл судьбу Украины после саммита ШОС и допустил, что единение политиков вынудит США выйти из конфликта.

«Это встреча сводит на нет угрозу вторичных санкций против РФ, Китая и Индии, и будет усиливать стремление США выйти из конфликта в Украине, чтобы развязать себе руки на других фронтах», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле сообщили, что российской делегации и лично президенту России Владимиру Путину уделяется большое внимание на саммите ШОС. Кроме того, накануне сообщалось, что российского лидера в Китае встретили песней «Калинка-малинка».