В Австрии выступили с заявлением о вступлении в НАТО

Вена не будет пересматривать политику военного нейтралитета, вступление в НАТО не стоит на повестке дня, рассказал в интервью телеканалу ORF канцлер Австрии Кристиан Штокер.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил о том, что Россия приняла ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции. Он добавил, что Москва не сделает исключение в случае присоединения Австрии к альянсу.

Сенатор призвал США выйти из НАТО

Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены, заметил зампред Совбеза.

Журналисты попросили главу правительства прокомментировать слова экс-президента России.

«Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, вступление в НАТО не является темой для обсуждения», — ответил канцлер.

Ранее лидер оппозиционной партии АПС Герберт Кикль назвал опасными и очень неразумными заявления главы австрийского МИД Беаты Майнль-Райзингер о необходимости пересмотра конституционного принципа «вечного нейтралитета».