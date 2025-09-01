Экс-премьер Чехии Бабиш отменил рабочую программу после нападения

Экс-премьер Чехии и лидер оппозиционного политического движения ANO (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш, на которого было совершено нападение на предвыборном митинге, отменил рабочую программу по рекомендации медиков.

Об этом политик сообщил в Х.

"Надеюсь, что буду в порядке. Завтра буду ждать еще дальнейших результатов [медицинских] обследований. Доктора мне рекомендовали покой. Поэтому я буду должен, к сожалению, отменить, как минимум на завтра свою [рабочую] программу", - написал он.

Бабиша, совершающего перед предстоящими в республике 3 и 4 октября парламентскими выборами поездку по северо-восточному региону республики, на митинге в селе Добра ударил костылем сзади по голове мужчина пенсионного возраста. Он был задержан полицией. Его действия квалифицируются по уголовной статье "хулиганство".

Нападение на Бабиша осудили премьер-министр Чехии Петр Фиала и другие ведущие политики страны.