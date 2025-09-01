Матери одной страны обратились за помощью к Мелании Трамп

Матери, чьих детей удерживает американская миграционная служба, обратились за помощью к первой леди США Мелании Трамп, рассказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Венесуэла неоднократно обращалась к представителям американской администрации с требованием вернуть детей.

«Матери и бабушки маленьких мальчиков и девочек, похищенных в Соединенных Штатах, направили очень уважительное письмо первой леди Мелании Трамп и стремятся установить диалог с первой леди, которая, как мы знаем, является женщиной с ценностями, защитницей прав детей», — заметил Мадуро.

Президент заметил, что присоединяется к просьбе женщин, просит первую леди прислушаться к их призыву.

Ранее первая леди Турции Эмине Эрдоган направила Мелании Трамп письмо с просьбой помочь детям, погибающим от голода и бомбежек в секторе Газа.

Супруга президента Турции заметила, что недавнее письмо Мелании президенту России Владимиру Путину с призывом защитить украинских детей говорит о чувствительности первой леди США к текущим событиям.