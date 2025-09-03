На Западе заявили о мощных сигналах Трампу после встречи лидеров России и Китая

Западные СМИ оценили прошедший в КНР саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как отмечает Newsweek, лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство в противостоянии западному миропорядку.

По мнению журналистов The Wall Street Journal и The New York Times, дружеское общение Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди стало мощным сигналом Вашингтону. Саммит показал, что, несмотря на все старания Запада, Россия никогда не была изолированной на международной арене, констатирует The Independent. А Daily Mail привело в ужас растущее влияние ШОС и ослабление НАТО.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, прошедший 31 августа — 1 сентября в городе Тяньцзинь (КНР), вызвал активное обсуждение в западных СМИ.

Так, журнал Newsweek констатировал, что мероприятие показало единство России, Индии и Китая «в противостоянии миропорядку, основанному на главенствующей роли Соединённых Штатов».

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в понедельник на региональном саммите в Китае, выразив удовлетворение своими новыми — и крепнущими — союзническими отношениями», — пишет издание.

Авторы статьи подчёркивают, что крупнейшие державы Азии отложили в сторону исторические разногласия, чтобы продемонстрировать солидарность перед лицом Запада.

«На видеозаписи со встречи ШОС видно, как жизнерадостно общаются Моди, Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. Подобная сцена была бы практически немыслима всего несколько недель назад», — говорится в материале.

Тем временем The Wall Street Journal (WSJ) охарактеризовал состоявшуюся встречу как «сигнал Трампу» и «демонстрацию единства».

«На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, где были представлены также руководители Ирана, Пакистана, Турции, Белоруссии, среднеазиатских и кавказских государств, не было принято никаких крупных решений. Но тщательно срежиссированное зрелище — объятия лидера КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина — стало мощным сигналом Вашингтону», — пишет американская газета.

Издание напоминает, что администрация Трампа прилагает активные усилия к тому, чтобы расстроить партнёрство России с Китаем и принудить Индию отказаться от российской нефти. В свете этого дружеские беседы глав государств в Тяньцзине вызовут тревогу в западных столицах, полагает исполнительный директор австралийского аналитического центра Lowy Institute Майкл Фуллилав.

«Мягкое обращение президента (США. — RT) Дональда Трампа с Владимиром Путиным никоим образом не отдалило Россию от Китая, — приводит WSJ слова эксперта. — С другой стороны, его жёсткое обращение с Нарендрой Моди толкает Индию к сближению с Россией и к потеплению отношений с Китаем».

«Лимузинная дипломатия»

The New York Times (NYT) также обращает внимание на тёплое общение Путина, Си и Моди.

«Эта сцена на востоке Китая почти наверняка предназначалась для зрителей на другом конце мира, — говорится в публикации. — Лидеры Китая, России и Индии, трёх крупнейших держав, не ориентированных на Запад, улыбались и смеялись, как хорошие друзья, приветствуя друг друга на саммите в понедельник».

По мнению авторов статьи, Си Цзиньпин и Владимир Путин намеренно демонстрировали «тесную связь между ними как лидерами альтернативного миропорядка, бросающего вызов Соединённым Штатам», а Нарендра Моди «стремился показать, что у Индии есть другие влиятельные друзья» на случай, если администрация Трампа решит и дальше отталкивать Нью-Дели повышенными пошлинами.

Выступая на открытии саммита ШОС, Си Цзиньпин «сделал не слишком завуалированные выпады в адрес США», призвав членов организации противостоять «менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и запугиванию», передаёт NYT. А Моди, со своей стороны, выступил за многосторонний и инклюзивный мировой порядок — «другими словами, за такую систему, в которой к странам вроде Индии будут больше прислушиваться на мировой арене», объясняет газета.

Издание отмечает, что индийский лидер продемонстрировал близость к России, отправившись на место двусторонней встречи в одной машине с Владимиром Путиным. Впоследствии Моди опубликовал в соцсетях фото с этой поездки — с подписью: «Беседы с ним всегда содержательны».

«В былые времена индийская бюрократия, не склонная к риску, всеми силами избегала бы подобной открытой демонстрации тёплых отношений с Китаем и Россией — таков секрет расширения связей с Вашингтоном при сохранении места на форумах, проводимых другими крупными державами, — рассуждает NYT. — Но теперь, после шквала пошлин от господина Трампа, у Индии мало оснований так делать. Эти пошлины сейчас составляют 50% — в наказание за то, что Индия покупает российскую нефть».

Отдельную статью посвятил совместной поездке Путина и Моди сайт Bloomberg. Чуть более двух недель назад на Аляске российский президент неформально пообщался со своим американским коллегой Дональдом Трампом в его бронированном автомобиле — и теперь Путин вновь прибег к «лимузинной дипломатии», но уже в своей машине, обращает внимание агентство.

«Мини-поездка Путина и Моди к месту проведения двусторонней встречи продолжалась всего около 15 минут, но затем оба лидера оставались в машине ещё 45 минут, продолжая беседу», — пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Агентство напоминает, что ранее российский президент уже использовал такой приём, проводя неформальные беседы в лимузинах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном и египетским лидером Абделем Фаттахом Ас-Сиси.

«Подобные мероприятия позволяют Путину демонстрировать (автомобиль. — RT) Aurus мировым лидерам, что делает его инструментом дипломатии и одновременно даёт возможность повысить престиж производимого в России автомобиля класса люкс за рубежом», — говорится в публикации.

«Черты нового порядка»

Между тем, The Independent отмечает, что для Запада было бы «большой ошибкой» игнорировать саммит ШОС. Британская газета напоминает о том, что на представленные на мероприятии страны совокупно приходится четверть мирового ВВП и почти половина населения планеты, а сам саммит позволяет сделать важные геополитические выводы.

«Необходимо прислушаться ко множеству сигналов, — рассуждает издание. — Что касается России: может быть, саммит с Трампом и положил конец изоляции Путина на Западе, но масштаб этой изоляции был преувеличен. Путин оставался персоной грата для большей части мира».

В то же время отношения России с Китаем, по мнению автора статьи, являются не «эксклюзивным союзом», а «партнёрством, во многом завязанным на экономической выгоде и существующем в более широком региональном контексте». А долговечность Шанхайской организации сотрудничества противоречит давней убеждённости Запада в том, что между Китаем и Россией должно быть «беспощадное соперничество за влияние» в Средней Азии, говорится в материале.

«Всё это значит, что лидеры, представляющие почти половину мирового населения, обсуждают своё будущее, не особенно оглядываясь на Запад и ещё меньше полагаясь на него, — констатирует The Independent. — Возможно, черты нового порядка можно различить ещё до затмения старого мира».

Другое британское издание, Daily Mail, не скрывает своего возмущения тем, что в минувшем саммите ШОС принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Присутствия человека, возглавляющего самую населённую демократическую страну в мире на мрачном сборище деспотов и изгоев достаточно, чтобы вызвать дрожь у любого гражданина свободного мира», — утверждается в статье.

Daily Mail также называет «невероятным» участие в мероприятии лидера одной из стран НАТО — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По мнению издания, члены «нового альянса» готовятся к «глобальному политическому, экономическому и военному доминированию», а коллективный Запад не способен выстоять в гипотетическом военном противостоянии с Россией, Китаем, Индией и другими странами ШОС.