На Западе заявили о мощных сигналах Трампу после встречи лидеров России и Китая

Лидеры России, Китая и Индии проявили единство на саммите ШОС, что стало вызовом для внешней политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Фотографии, на которых председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимаются, послали сильный сигнал Вашингтону. Этот жест единства был сделан на фоне попыток Трампа ограничить влияние Пекина, разорвать связи России с Китаем и отговорить Индию от приобретения российской нефти.

По словам Майкла Фуллилава, исполнительного директора аналитического центра Lowy Institute, эта встреча может вызвать обеспокоенность в западных столицах.

Визит российского лидера Владимира Путина в КНР, в ходе которого он примет участие в мероприятиях саммита ШОС, продлится четыре дня. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, глава государства проведет ряд встреч с мировыми лидерами.