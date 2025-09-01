В России сделали неожиданное заявление об убийстве Андрея Парубия

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что к убийству бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия может быть причастен Владимир Зеленский. Об этом аналитик высказался в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Убитый, по его мнению, мог повлиять на будущие президентские выборы в стране как обладатель управленческих ресурсов.

Марочко отметил, что выборы на Украине рано или поздно будут, и Парубий мог серьезно нагадить Зеленскому.

Убийство экс-спикера Рады и известного националиста эксперт связал и с устранением политического конкурента. Он предположил, что замешан в этом может быть сам Зеленский.

Ранее бывший заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша оценил версию о заказном убийстве Андрея Парубия во Львове. По словам экс-сотрудника украинской прокуратуры, эта версия имеет право на существование, но нужны безоговорочные доказательства.