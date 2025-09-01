Министр финансов США раскритиковал Россию за «усиление бомбардировок»

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News раскритиковал Россию за «усиление бомбардировок» Украины вопреки ожиданиям и заявил, что рассматриваются все возможные варианты санкций против Москвы.

Он отметил, что после встречи Президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и последующего телефонного разговора, а также визита лидеров ЕС и Владимира Зеленского в Белый дом Россия усилила атаки.

«Я думаю, что все варианты рассматриваются. Президент Путин со времени исторической встречи в Анкоридже, со времени телефонного звонка, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме на следующей неделе, поступал противоположным образом тому, что дал понять, что намерен делать. На самом деле он, в отвратительной, отвратительной манере, усилил кампанию бомбардировок», — заявил министр финансов США.

Вооруженные силы России наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала вызов представителя российской дипмиссии при ЕС в Европейскую внешнеполитическую службу из-за повреждения здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетных обстрелов в ночь на 28 августа.