На бывшего премьера Чехии совершили нападение

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш получил сильный удар костылем по голове на предвыборном митинге возглавляемого им движения ANO. Медики экстренно госпитализировали политика, пишет агентство ЧТК.

Инцидент произошел накануне в регионе Фридек-Мистек. Политик общался с потенциальными избирателями, отвечал на их вопросы.

«Внезапно в толпе появился мужчина лет 50-60 и начал бить Бабиша костылем по голове и по спине. Здесь вмешались охранники и задержали нападавшего. Затем экс-премьера увезли на обследование в больницу», — рассказали очевидцы.

Полиция задержала «грязно ругавшегося» злоумышленника сразу после нападения. Его действия квалифицировали как нарушение общественного порядка.

Первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек заметил, что нападение стало прямым следствием кампании ненависти, проводимой в отношении Бабиша представителями правящей коалиции.

«На этот раз все закончилось ударом по голове, в следующий раз может быть хуже. Они построили кампанию на разжигании страха и ненависти, они превращают Андрея Бабиша в нечто непонятное. Мы предупреждали, что это может плохо кончиться, и так и случилось», — разъяснил Гавличек.

Очередные парламентские выборы пройдут в Чехии 3-4 октября. Согласно опросам, фаворитом выборов является оппозиционное движение ANО, которому готовы отдать свои голоса около трети (31-33%) избирателей. За правящую коалицию SPOLU намерены голосовать 19-21% избирателей.

Ранее президент Болгарии Румен Радев сообщил, что нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в 2024 году — маркер насаждаемой в Европе «нетерпимости к иному мнению и ненависти».