Левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует на следующий день после голосования о доверии правительству представить в парламент предложение о снятии с поста президента Эммануэля Макрона, заявила лидер парламентской фракции партии Матильда Пано в соцсети X.

«8 сентября мы заставим [премьера Франции Франсуа] Байру уйти. 9 сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики», — отметила она.

Политик напомнила, что Макрон отказался назначить премьер-министром кандидата от левых сил, несмотря на их победу на парламентских выборах 2024 года. По ее словам, такое произошло впервые в истории Пятой республики.

Ранее ветеран французского Иностранного легиона Жак Хогард заявил, что идея французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину является нереалистичной по нескольким причинам. Первой причиной является отказ США от данной идеи. Штаты не имеют никакого желания поддерживать развертывание войск на Украине, которое они считают контрпродуктивным, считает Хогард.