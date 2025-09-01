Премьер Грузии заявил о пассивности США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что США пассивно относится к возобновлению сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кобахидзе, Грузия удивлена такой позицией США. При этом он подчеркнул, что Тбилиси рассчитывает «перевести» такое отношение в «активный режим», чтобы страны возобновили работу над улучшением отношений.

«Для нас, как для общества, такая пассивность, которую мы наблюдаем, удивительна. Мы очень хотим перевести эту пассивность в другой режим, активный, и, следовательно, начать говорить о возобновлении стратегического партнерства. Мы надеемся, что стратегическое партнерство будет пересмотрено. Если "Глубинное государство" не укрепится, я думаю, ничто не встанет на пути перегрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами», — заявил Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе попросил президента США Дональда Трампа «обратить внимание» на Грузию.