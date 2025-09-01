Трамп посвятил гольфу 66 из 225 дней второго президентского срока

Президент США Дональд Трамп в период с 20 января по 1 сентября провел на полях для гольфа 66 дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Накануне в соцсетях развернулась масштабная дискуссия о возможной «смерти» президента. Фраза «Трамп мёртв» попала в тренды социальных сетей. На фоне «кампании» глава США в черной рубашке и черных брюках отправился играть в гольф, пояснили журналисты.

По данным агентства, в настоящее время глава США находится в Национальном гольф-клубе в Стерлинге, штат Вирджиния.

«В общей сложности он [Трамп] посещал принадлежащие ему поля для гольфа 66 из 225 дней своего пребывания в должности. Это означает, что он играл в гольф на своих полях 29,3% дней с 20 января», — уточнили в пресс-пуле.

В свой первый президентский срок глава США провел на поле для гольфа 307 дней. Это обошлось налогоплательщикам в $150 млн c учетом расходов на перелеты и безопасность главы государства.