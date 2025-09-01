Поведение Путина на саммите ШОС возмутило Великобританию

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди были рады видеть друг друга, что вызвало недовольство в Великобритании.

Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщил портал The Sun.

— Странный момент. Владимир Путин и Моди, глава Индии, держатся за руки на антинатовском саммите. Неразлучную пару видели хихикающей и улыбающейся друг другу, — говорится в материале.

В нем также отметили, что российский лидер прибыл на саммит ШОС в приподнятом настроении, причем он ехал до места проведения мероприятия в одной машине с индийским премьером. По словам журналистов, Путин и Моди приехали на саммит «буквально рука об руку», передает портал.

1 сентября Владимир Путин провел переговоры с Нарендрой Моди. Российский президент подчеркнул, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного документа, в котором говорилось о выходе отношений Москвы и Нью-Дели на уровень особого привилегированного стратегического партнерства.