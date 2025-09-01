На бывшего премьера Чехии напали на митинге и ударили по голове
На предвыборном митинге своего оппозиционного движения ANO (Акция недовольных граждан) бывший премьер Чехии Андрей Бабиш был ударен по голове металлическим предметом.
Об этом сообщили информационному агентству ČTK, ссылаясь на пресс-секретаря партии Мартина Водичку.
«На Андрея Бабиша было совершено нападение во время предвыборного митинга. Кто-то ударил его сзади металлическим предметом по голове. После этого он уехал в больницу за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
По информации новостного портала Novinky, нападавший нанес политику удар костылем. Инцидент случился в селе Добра на северо-востоке страны.