Глава Евросовета раскрыл подробности сделки по пошлинам

Глава Евросовета Антониу Кошта открыто признал, что поддержка Соединенными Штатами Украины была частью сделки Евросоюза и США по тарифам, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Накануне Кошта заявил, что ЕС не рад возвращению тарифов. Вместе с тем, уточнил он, эскалация напряженности с ключевым союзником по вопросам тарифов, пока восточная граница НАТО находится под угрозой, стала бы «неблагоразумным риском».

По словам аналитиков, это «серьезный отход от официальной позиции» Брюсселя, который на протяжении нескольких недель уверял, что между позицией США по Украине и сделкой о пошлинах «нет никакой связи».

Таким образом, заметили эксперты, глава Евросовета признал, что Украина была ключевым фактором, в результате которого Брюссель согласился на подвергшуюся серьезной критике торговую сделку с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что ЕС согласился платить 15-процентные пошлины США на весь свой экспорт в эту страну, отказавшись от любых ответных мер.