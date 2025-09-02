Мадуро обвинил госсекретаря Рубио в попытке развязать войну США и Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио хочет развязать вооруженный конфликт между Вашингтоном и Каракасом. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время пресс-конференции.

"Марко Рубио хочет испачкать ваши (президента США Дональда Трампа - прим. "РГ") руки в крови", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось в социальных сетях.

Президент Венесуэлы обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с призывом внимательнее относиться к главе внешнеполитического ведомства США. По словам Мадуро, Рубио хочет развязать войну с Венесуэлой и Латинской Америкой в целом.

Мадуро: отправкой кораблей в Карибское море США нарушают Договор Тлателолько

Глава Боливарианской Республики также выразил уверенность в том, что Трамп является мудрым политиком. В этой связи Каракас надеется на восстановление диалога с Вашингтоном. Вместе с тем президент подчеркнул, что подобные контакты должны основываться на взаимном уважении.

Ранее США отправили в Карибское море несколько военных кораблей. Их целью якобы является борьба с наркотрафиком. Венесуэла и несколько других стран региона назвали эти действия попыткой дестабилизировать ситуацию в ЛАКБ.