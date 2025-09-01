В Венгрии указали на одну деталь в речи Путина

Выступление президента России Владимира Путина на саммите ШОС фактически подтвердило, что Москва и Вашингтон сформулировали договоренности по Украине во время встречи на Аляске, рассказал в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович.

В ходе саммита ШОС в Китае российский лидер отметил усилия Москвы и Пекина в урегулировании украинского кризиса. Он добавил, что договоренности, достигнутые на Аляске, тоже нацелены на решение конфликта.

«Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что [мирная] сделка была сформулирована, если не заключена, на Аляске», — отметил Кошкович.

Ранее Путин сообщил, что Шанхайская организация сотрудничества могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире.