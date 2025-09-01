Глава МАГАТЭ выступил с призывом о России

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поддержал продолжение диалога с Россией по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Его слова передает ТАСС.

«Пока нам удалось избежать худшего за счет поддержания контактов [с Россией]. (...) Задача дипломатии — наводить мосты, а не только представлять какую-либо позицию», — подчеркнул Гросси.

Глава организации подчеркнул, что за счет диалога с Россией и присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС удается избежать распространения фейков и ложной информации, так как специалисты «могут подойти к людям на местах и узнать, что действительно произошло».

Ранее стало известно, что Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии Cobra из-за якобы угрозы ему со стороны Ирана.