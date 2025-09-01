Фицо сделал заявление о встрече с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал журналистам, что в пятницу, 5 сентября, встретится с Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство TASR.

Фицо в конце июня заявил, что Зеленский его ненавидит, поэтому встречаться с ним нет смысла. Возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини на Украину он назвал «чисто символическим».

«После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с Владимиром Зеленским», — заметил премьер.

Фицо уточнил, что заранее предупредил Брюссель о своей поездке на саммит ШОС в Китай. Он добавил, что стремится проводить суверенную, нацеленную на поддержание мира внешнюю политику, основанную на «неизменном уважении международного права и принятых обязательств».

Путин встретится с Фицо

Ранее сообщалось, что глава кабмина Словакии 3 сентября будет присутствовать на военном параде в Пекине, посвящённом 80-летию окончания Второй мировой войны в Азии.