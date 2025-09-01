Британское издание Independent назвало ошибкой игнорирование саммита ШОС странами Запада.

По мнению автора статьи, западным странам не следует игнорировать сближение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Он также добавил, что саммит ШОС показал готовность почти половины населения мира обсуждать будущее без оглядки на Запад.

«Для Запада было бы большой ошибкой игнорировать то, что происходит в Китае на этой неделе. <…> Путин приветствуют в большей части мира — и он займет свое место в качестве одного из главных международных лидеров в Тяньцзине. О России и Китае: Си и Путин появятся на военном параде в Пекине, более того, вместе с другими. Это не эксклюзивный союз; это партнерство, основанное, в частности, на экономической выгоде, которая существует в более широком региональном контексте», — сказано в статье.

Ранее Путин приехал на встречу глав делегаций участников ШОС в Тяньцзине.