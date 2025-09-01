В Ереване прокомментировали сообщения о блокировании членства Армении в ШОС

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян уклончиво отметила на вопрос о том, действительно ли Пакистан заблокировал заявку страны на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом пишет ТАСС.

В понедельник, 1 сентября, азербайджанские СМИ заявили, что на сегодняшнем саммите ШОС в Тяньцзине Пакистан заблокировал заявку Армении. Журналисты попросили дипломата прокомментировать эту информацию.

«На данном этапе мы не будем вдаваться в подробности процесса, но можем сказать, что мы наблюдаем достаточно конструктивный подход и взаимопонимание в отношении членства Армении», — ответила Бадалян.

По ее словам, Ереван продолжит работать с заинтересованными государствами над дальнейшим развитием взаимовыгодного партнерства с организацией.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Баку и Ереван направили заявки на полноценное членство в ШОС.