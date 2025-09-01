Во Франции отреагировали на слова о причастности РФ к сбою в самолете фон дер Ляйен

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял сообщение о возможной причастности России к сбою в GPS-системе самолета главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Филиппо в соцсетях.

По словам Филиппо, вмешательством России также можно объяснить «слишком горячий кофе», который подали фон дер Ляйен.

«А сегодня утром Урсула обожгла язык, когда пила слишком горячий кофе: еще один удар со стороны русских!», — написал он.

Таким образом Филиппо прокомментировал слова представителя Европейской комиссии Анны-Каисы Итконен — ранее она рассказала о том, что самолет фон дер Ляйен вышел из строя во время полета. Позже власти Болгарии заявили, что причиной сбоя могло стать вмешательство со стороны России.