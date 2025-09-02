Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не желает и не может решать вопрос утраченных территорий дипломатическим. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский добавил, что Зеленский испытывает нежелание урегулировать конфликт дипломатией в том числе из-за влияния западных лидеров.

«Их задача ни в коем случае не допустить даже теоретической возможности объединения России, Украины и Беларуси в экономический альянс, потому что это поставит под угрозу гегемонию Франции и Германии в Европе», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые хотел бы получить Киев. По его словам, Украине необходимо сохранение численности военнослужащих, их обеспечение финансами и оружием за счет украинского, американского и европейского производств.