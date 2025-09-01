Трамп выступил с неожиданным заявлением о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что общество имеет право знать правду. Он добавил, что фармацевтические гиганты обязаны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что причиной глобальной пандемии COVID-19 стала утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане.

«Очень важно, чтобы фармкомпании обосновали успех своих препаратов от COVID. Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. CDC [Центры по контролю и профилактике заболеваний] разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер заметил, что видел подробные доклады от Pfizer и других производителей. Вместе с тем, добавил он, эти документы не были представлены широкой публике.

Трамп напомнил, что СМИ называли блестящими темпы работы фармацевтических компаний. Он пояснил, что желает узнать — действительно ли это было так, гиганты сделали все, что могли, или все же они могли выпустить вакцину от коронавируса в необходимых объемах значительно быстрее.