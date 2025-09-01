Трамп выступил с неожиданным заявлением о коронавирусе

Илья Родин

Президент США Дональд Трамп заявил, что общество имеет право знать правду. Он добавил, что фармацевтические гиганты обязаны обнародовать данные об эффективности своих препаратов от коронавируса, пишет РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что причиной глобальной пандемии COVID-19 стала утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане.

«Очень важно, чтобы фармкомпании обосновали успех своих препаратов от COVID. Многие считают, что это чудо, спасшее миллионы жизней. Другие не согласны. CDC [Центры по контролю и профилактике заболеваний] разрывают на части из-за этого вопроса. Я хочу ответ, и хочу его сейчас», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер заметил, что видел подробные доклады от Pfizer и других производителей. Вместе с тем, добавил он, эти документы не были представлены широкой публике.

Трамп напомнил, что СМИ называли блестящими темпы работы фармацевтических компаний. Он пояснил, что желает узнать — действительно ли это было так, гиганты сделали все, что могли, или все же они могли выпустить вакцину от коронавируса в необходимых объемах значительно быстрее.