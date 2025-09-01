В России объяснили инициативу Си Цзиньпина о новой системе глобального управления

Политолог Павел Селезнев в разговоре с Рамблером объяснил инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой системы глобального управления, отметив, что ее появление связано с изменениями в структуре международных отношений, произошедшими за последние десятилетия.

Идею о глобальном управлении Си Цзиньпин выдвинул в ходе расширенного заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. В соответствии с инициативой, все страны, независимо от размера, силы или богатства, должны иметь равное участие и возможности в вопросах глобального управления. Кроме того, председатель КНР отметил необходимость соблюдать принцип верховенства международного права, а также воздерживаться от двойных стандартов и навязывания «домашних устоев» отдельных стран другим. Глобальное управление, согласно Си Цзиньпину, предполагает широкие консультации, совместное созидание и использовании ресурсов, а любые односторонние действия считаются неприемлемыми.

Этот шаг со стороны китайского лидера, безусловно, содержит в себе и определенную долю политического популизма, однако в своей основе риторика Си Цзиньпина вполне рациональна, продумана и прагматична. Выдвижение идеи создания системы глобального управления представляет собой результат вдумчивого осмысления того, как менялась система международных отношений в последние десятилетия. Большую часть этого периода внутри нее господствовали США. В настоящее время влияние Вашингтона уже далеко не столь всеобъемлюще, однако и говорить о завершении эпохи американского доминирования пока рано. Америка пыталась переформатировать систему международных отношений в глобалистском ключе. Это проявлялось через идеологизацию внешней политики стран Запада, игнорирование принципов приоритетности государственного суверенитета и национальных интересов, подмену международного права аморфными «правилами игры». В сочетании с широким использованием США и их союзниками тактики «управляемого хаоса» это привело к дестабилизации как самой сферы международных отношений, так и глобальной экономики. С приходом к власти администрации Дональда Трампа ситуация принципиально не изменилась. Нынешний президент США является сторонником realpolitik, что делает его более договороспособным партнером, чем условные глобалисты. Однако он также твердо намерен изменить структуру мировой хозяйственной системы в пользу США, что неизбежно должно обернуться ударом по экономикам Китая, Индии, Бразилии и иных центров формирующегося многополярного мира. Нельзя забывать и о том, что Трамп и связанные с ним элитные группы рассматривают Китай в качестве главного стратегического противника США едва ли не в большей степени, чем предшественники действующего президента. В сложившейся ситуации конфликт между КНР и Соединенными Штатами представляется неизбежным. Выиграть в нем за счет собственных ресурсов Китай пока не способен. Победа США будет означать для Пекина крах его интеграционных проектов с сопутствующим коллапсом национальной экономики. В этой ситуации для Китая остается только один путь - выступить в качестве одного из лидеров государств, несущих на себе издержки созданной Западом системы международных отношений и стремящихся кардинально изменить сложившиеся «правила игры». Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Предложенные китайским лидером принципы создания системы глобального управления, подразумевающие суверенное равенство, соблюдение принципов международного права, курс на многосторонность, отстаивание ориентированного на людей подхода, а также концентрацию на реальных действиях, специалист назвал рациональными.

«Их можно использовать для конструирования более устойчивой и справедливой модели организации миропорядка. Однако серьезным барьером для их реализации может стать эгоизм отдельных фракций национальных элит, уже прочно вписанных в систему глобальной экономики на положении условных "младших партнеров"», - подчеркнул Селезнев.

Вместе с тем, по словам эксперта, инициатива Си Цзиньпина вполне реализуема.

«Однако она требует, как минимум, усиления интеграции стран БРИКС и успешной реализации ключевых инфраструктурных проектов КНР, в первую очередь проекта «Один пояс - один путь». Именно за счет этого могут быть выстроены организационные и экономические основы обновленной системы международных отношений», - заключил политолог.

