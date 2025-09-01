Приезд президента России Владимира Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине демонстрирует западным странам сплоченность и решимость России и Китая, пишет издание Military China.

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, в нем принимают участие главы государств и правительств 20 стран, представители международных организаций.

«Торжественность визита имеет четкий сигнал: «Не провоцируйте», — отметил автор статьи.

По его словам, Москва и Пекин в настоящее время находятся под давлением: Россия сталкивается с расширением НАТО на восток, а Китай подвергается технологической блокаде со стороны США.

Беспрецедентный визит российского лидера направлен на то, чтобы продемонстрировать сплоченность и взаимовыручку двух стран, а также твердую решимость противостоять вызовам, подчеркнул обозреватель.

По его оценке, российско-китайское сотрудничество — это не только объединение практических интересов, но и формирование международного дискурса. Он добавил, что «страны пишут новую главу, противодействуя силам, которые хотят переписать историю».