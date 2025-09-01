В Индии высказались о переговорах Путина и Моди

Читатели индийского издания Times Of India высказались о переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммите ШОС. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Путин и Моди провели двустороннюю встречу после саммита ШОС в китайском Тяньцзине. После разговора Моди заявил, что «беседовать с Путиным всегда поучительно». Как отмечает источник, некоторые читатели Times Of India положительно оценили эти новости. При этом во многих комментариях упоминаются США — авторы сообщений считают, что Белому дому не должно понравится сближение России и Индии.

«Вперед БРИКС, вперед Россия-Индия-Китай! Да здравствует дедолларизация ради всеобщего благосостояния!», — написал один из комментаторов.

Источник отмечает, что еще один читатель издания заявил, что «небелые страны стали полигонами для американского оружия».

«Ненависть Запада к небелым переходит все границы. Посмотрите только: после Второй мировой США относится ко всем небелым странам как к рабам. Вьетнам, Афганистан, арабский мир — все они превратились в полигоны для обкатки американского оружия. Миллионы людей погибли. Индия первой продемонстрировала мужество и дала отпор. Россия, Индия и Китай должны дружить и отложить разногласия в сторону», — считает автор комментария.

Другой комментарий указал на теплые отношения между Путиным и Моди. Его автор посчитал, что поведение политиков говорит не только о крепких двусторонних связей между странами, но и о «глубоком уважении».

«Российская нефть хлынет на государственные заводы. Мы получим дешевый бензин. Инфляция упадет, а рабочих мест прибавится», — заявил еще один читатель.

Ранее Путин и Моди провели переговоры по пути на саммит ШОС.