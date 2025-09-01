Еврокомиссия призвала Китай и Индию не поддерживать Россию

Китай и Индия должны прекратить поддерживать Россию в конфликте на Украине.

К этому призвала представитель Еврокомиссии Ариана Подеста, комментируя контакты глав этих государств с президентом России Владимиром Путиным в КНР, сообщает ТАСС.

«Мы развиваем отношения с этими странами в двустороннем режиме, и они хорошо знают нашу позицию в отношении России. Мы настаиваем, чтобы страны не оказывали России поддержки в конфликте на Украине», — заявила она.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро возмутился сотрудничеством премьер-министра Индии Моди с Путиным и Си Цзиньпином.

При этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что совместная фотография президента России с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) говорит о наступлении многополярности в международных отношениях.