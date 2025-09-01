Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что руководство Евросоюза пытается втянуть Европу в развязывание войны с Россией.

© Парламентская газета

«Цель Еврокомиссии — ввергнуть Европу в большую войну против России», — написал он 1 сентября в соцсети.

По оценкам политика, планы связаны с намерением преобразовать ЕС в наднациональное государство с европейской армией, а также украсть у Франции силы ядерного сдерживания. Также он указал, что жителям Европы уготована участь рабов, живущих в стране перманентной войны.

«Франции срочно необходимо покинуть ЕС и проводить самостоятельную политику», — считает Филиппо.

Ранее ЕК объявила о визитах Урсулы фон дер Ляйен в Финляндию, Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Румынию и Болгарию. При этом граничащие с Украиной Венгрия и Словакия в план не вошли и «прифронтовыми» не считаются.

По словам члена Комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, глава ЕК объезжает те точки, где ЕС сам создал напряженность. Депутат отметил, что все семь стран из «прифронтового турне» находятся на территории, где уже выкачаны все полезные ископаемые и ничего нет, но эти государства имеют виды на Россию.

Как указал депутат, поездка фон дер Ляйен, как и попытки перевооружения ЕС, — опасная провокация. Колесник считает, что Евросоюз хочет превратиться «в дамоклов меч» для России, но ему не удастся победить в этой битве.