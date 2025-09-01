Грета Тунберг снова не добралась до Газы

Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг не смогла добраться до сектора Газа и вернулась в порт Барселоны из-за шторма. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление организации Global Sumud Flotilia.

Сообщается, что флотилия, состоящая из порядка 20 судов с членами экипажей из 44 стран, была вынуждена вернуться в порт из-за штормового ветра, скорость которого превышала 15 метров в секунду. Организаторы заявили, что в таких погодных условиях небольшие яхты, из которых состоит флотилия, подверглись бы большому риску, и поэтому они приняли решение отложить плавание в интересах безопасности его участников.

Ранее Тунберг анонсировала вторую попытку доплыть до сектора Газа, чтобы «прорвать незаконную израильскую осаду». Она отметила, что в отличие от предыдущей миссии, в которой принял участие один корабль, в новой поучаствуют десятки судов.

Первую попытку добраться до Газы Тунберг и другие пропалестинские активисты предприняли в июне. Тогда судно «Мадлен», направлявшееся в анклав в рамках миссии некоммерческой организации «Флотилия свободы», было перехвачено в нейтральных водах Армией обороны Израиля, после чего задержанные участники экспедиции были депортированы из страны.