Индия в очередной раз наложила вето на вступление Азербайджана в ШОС

Индия в очередной раз наложила вето на вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на правах полноправного члена. Об этом сообщает азербайджанское издание AnewZ со ссылкой на источники.

Сообщается, что решение Индии связано с союзническими отношениями между Азербайджаном и Пакистаном. При этом, по данным собеседника агентства, Китайская народная республика (КНР) поддержала заявку Баку.

«Один из источников заявил, что этот шаг «не меняет курс Азербайджана», а скорее демонстрирует международному сообществу «ограниченный и недальновидный характер политики Индии», — говорится в материале.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией. Политик подчеркнул, что Индия пытается мстить республике на международных площадках из-за поддержки, которую она оказывает Пакистану. Он назвал эти попытки «бессмысленными», поскольку братские отношения Баку и Исламабада «стоят превыше всего».

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае. Она занимается борьбой с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком и развитием торгово-экономических связей. На данный момент в составе ШОС девять стран, также есть государства — наблюдатели.

В настоящее время Азербайджан является партнером по диалогу ШОС, но стремится получить статус страны-наблюдателя.