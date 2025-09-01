В Раде раскрыли, куда ведет след убийства Парубия

След ликвидации бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, ведет в офис Владимира Зеленского, рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что Парубий был убит во Львове 30 августа 2025 года. Мужчина в одежде курьера Glovo выстрелил в политика 8 раз и скрылся с места ЧП. Украинские СМИ, силовики, общественные деятели выдвинули ряд версий о том, кто мог стоять за этой акцией.

В частности, появились версии о том, что убийство экс-спикера — предостережение Зеленскому, работа российских спецслужб, ошибка исполнителя, криминальные разборки.

В России раскрыли подробности убийства Парубия

Дмитрук отметил, что правоохранители в понедельник, 1 сентября, все же нашли так называемого «убийцу Парубия».