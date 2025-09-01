Пока вы не уснули: рассказ Токаева о катастрофе и угроза президента Литвы в адрес РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Токаев рассказал о катастрофе

Ситуация вокруг Каспийского моря близка к экологической катастрофе. Об этом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба президента республики в Telegram-канале.

Президент республики высказал предложение о создании Центра анализа водных проблем в Астане под эгидой ШОС, отметив, что проблема Каспийского моря могла бы стать приоритетом долгосрочных консультаций в рамках организации.

Президент Литвы выступил с угрозой в адрес Москвы

Военная помощь Украине должна быть увеличена, а санкции в отношении России — усилены. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, трансляция шла на сайте ЕК.

Литовский лидер подчеркнул, что 19-й пакет антироссийских санкций должен затронуть стратегические отрасли — атомную промышленность, нефтегазовый сектор, банковскую сферу и теневой флот.

Трамп впервые высказался о своей «кончине»

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, комментируя сообщения в СМИ о его предполагаемой «кончине».

«Никогда не чувствовал себя лучше в своей жизни», — написал американский лидер.

В Британии назвали страну, которая готовится к войне с Россией

Британский журналист Каолан Робертсон заявил, что власти Эстонии «крайне серьезно» относятся к возможности войны с Россией. Отрывок комментария Робертсона опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Робертсон рассказал о своем недавнем визите в Эстонию. По словам журналиста, в стране сейчас активно готовятся к конфликту и «роют окопы».

Европейский центробанк предупредил о серьезной опасности

Если Федеральная резервная система (ФРС) США лишится независимости, то это создаст серьезную опасность для всего мира. Об этом предупредила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало агентство Bloomberg.

Впрочем, как полагает шеф европейского ЦБ, президенту США Дональду Трампу будет непросто взять под контроль американский регулятор. Эту точку зрения она обосновала правовыми прецедентами, которые мешают главе Белого дома отстранять от должности руководство ФРС.

В водах у Пхукета перехвачено российское судно

Военные Таиланда перехватили российское судно в водах у Пхукета. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Рыбацкое судно «Билене» зашло в территориальные воды страны и привлекло внимание военно-морского флота Таиланда. Однако при осмотре на борту не было обнаружено ни рыбы, ни снастей, ни каких-либо незаконных предметов. Выяснилось, что старый траулер 1986 года постройки направлялся из России в Бангладеш под флагом Вануату для продажи.

Ветеран «Вагнера» призвал обратить внимание на заявления Си Цзиньпина

Ветеран ЧВК «Вагнер», администратор Telegram-канала Condottiero призвал обратить внимание на заявления, которые сделает председатель КНР Си Цзиньпина после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он заявил в своем канале.

Напомним, что саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Накануне в КНР прибыли главы нескольких десятков государств, в том числе российский лидер Владимир Путин.

Индия раскалывается надвое: Россия будет страдать от землетрясений

Индийская континентальная плита раскалывается на две части, что может привести к усилению сейсмической активности, пишет «Царьград».

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили признаки раскола в Северном Тибете. Это подтверждает анализ содержания гелия в источниках и сейсмических волн. Раскол Индии происходит по горизонтали, что ранее считалось невозможным. Аналогичный процесс наблюдается в Восточной Африке, где плиты расходятся вертикально со скоростью около 6,35 мм в год.

Россиянин выкопал гроб с телом сына из могилы из-за невыполненной просьбы

Житель города Узловая в Тульской области выкопал гроб с телом сына из могилы из-за невыполненной просьбы при захоронении. Об этом сообщает портал «ТСН24».

По информации издания, инцидент произошел еще в 2023 году. Россиянин осквернил могилу, так как жена сына не исполнила выдвинутое им требование похоронить мужчину на участке рядом с бабушкой и дедушкой. Невестка жителя Тульской области похоронила супруга там, где сочла нужным — рядом со своим родственником, и недовольный свекор самостоятельно перезахоронил сына.

«Видимо, скоро конец»: Якубович прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем

80-летний телеведущий Леонид Якубович назвал слухи о проблемах со здоровьем выдумкой. Об этом сообщает News.ru.

Артист в саркастической манере подчеркнул, что у него все хорошо — «здоровье пошатнулось здорово».

