Афганистан попросил Россию о помощи после землетрясения

Запрос рассматривается по линии МЧС, сообщил спецпредставитель президента в исламской республике Замир Кабулов.

По его словам, информации о пострадавших российских гражданах пока нет. Вероятность, что в затронутых землетрясением районах могли находиться россияне, очень мала.

По уточнённым данным, число жертв землетрясения выросло до 800, пострадали 2,5 тысячи человек. Накануне в гористой местности провинции Кунар произошли подземные толчки магнитудой 6,2.