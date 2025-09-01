Макрона предупредили о мятежах, бунтах и отставке

Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон может спровоцировать французов на «революционные выступления». Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

По мнению Перенджиева, если Макрон не изменит внутреннюю и внешнюю политику, во Франции могут начаться масштабные протесты. Их результатом может стать отставка президента, считает политолог.

«Все это, конечно, может привести к серьезным народным выступлениям, а именно к мятежам и бунтам с требованием не только отставки правительства, но и самого Макрона», - подчеркнул Перенджиев.

Восьмого сентября во Франции состоится голосование по вотуму доверия правительству премьер-министра Франсуа Байру. Если правительство не получит большинство на голосовании, то уйдет в отставку.

Макрон отказался досрочно уходить в отставку

Несколько партий уже заявили, что не поддержат Байру. Макрона обвиняют в неспособности назначить эффективное правительство. Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон заявил, что его партия 23 сентября инициирует процедуру отстранения Макрона от должности. Глава французской ультраправой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла заявил, что Макрон должен либо подать в отставку, либо распустить правительство.