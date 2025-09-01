Депутат Рады заявил о Банковом следе в деле Парубия

След убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия ведет в офис президента Украины Владимира Зеленского на Банковую. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в социальной сети Х.

«Сегодня на Украине "нашли" так называемого убийцу бывшего спикера Верховной Рады, а ныне депутата парламента Андрея Парубия. Но никто не решается сказать главного — что след этого преступления ведет прямо на Банковую», — написал депутат.

Помимо этого, он добавил, что внушаемая следствием версия о том, что подозреваемый пошел на преступление из-за информации о захоронении его сына, выходит «за грань здравого смысла».

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого. По данным издания «Страна.ua», им оказался 52-летний житель Львова. Его личность не раскрывается.