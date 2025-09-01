На саммите ШОС изменили расписание из-за поездки Путина и Моди на Aurus

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ехали на двусторонние переговоры в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае на одном автомобиле Aurus 15 минут, а затем еще 45 минут общались в машине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Мини-путешествие Путина и Моди к месту проведения двусторонней встречи заняло всего около 15 минут, но затем, по словам осведомленных источников, лидеры провели в машине еще 45 минут, продолжая переговоры», — говорится в материале.

По данным агентства, переговоры двух лидеров в автомобиле нарушили четко расписанную повестку встречи в рамках саммита ШОС и заставило организаторов скорректировать расписание.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди поделился фото поездки с президентом России Владимиром Путиным на двусторонние переговоры на одном автомобиле Aurus.