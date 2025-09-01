Писториус резко отреагировал на слова фон дер Ляйен об отправке войск на Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз разрабатывает конкретные планы по отправке войск на Украину. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

По его словам, обсуждать подобные гарантии безопасности до того, как стороны сядут за стол переговоров – неправильно. Он также напомнил, что у ЕС нет полномочий на развертывание каких-либо войск.

«Помимо того, что Европейский Союз не имеет полномочий или компетенции в отношении развертывания войск – независимо от того, кто или что, – я бы воздержался от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом», – сказал Писториус.

В то же время министр заметил, обсуждать подобные вопросы публично «совершенно неправильно».

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью британской газете Financial Times заявила, что государства Европейского союза разрабатывают «довольно конкретные планы» отправки на Украину своих воинских контингентов.

По ее словам, войска стран Евросоюза могут быть потенциально развернуты на Украине в рамках гарантий безопасности в постконфликтный период, которые будут полностью поддерживаться возможностями Соединенных Штатов.