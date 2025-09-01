Ветеран ЧВК «Вагнер», администратор Telegram-канала Condottiero призвал обратить внимание на заявления, которые сделает председатель КНР Си Цзиньпина после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом он заявил в своем канале.

Напомним, что саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Накануне в КНР прибыли главы нескольких десятков государств, в том числе российский лидер Владимир Путин.

Ветеран «Вагнера» считает, что заявления главы Китая, которые он сделает в скором будущем, будут крайне важными.

Председатель КНР выдвинул инициативу глобального управления

«Выстраиваемая линия многополярного мира через объединения на базе Юга, она не про "дружить против США", как это преподносят британские и европейские СМИ. У Китая, напомню, почти 900 млрд долларов товарооборот с США, и он растет. Она про "убийство" ЕС и еврозоны как таковой. Это общая цель», — считает автор Condottiero.

Ранее Си Цзиньпин на саммите призвал противостоять блоковой конфронтации, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны и противостоять «менталитету холодной войны».