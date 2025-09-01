Трамп впервые высказался о своей «кончине»

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, комментируя сообщения в СМИ о его предполагаемой «кончине».

«Никогда не чувствовал себя лучше в своей жизни», — написал американский лидер.

Слухи о плохом самочувствии республиканца распространились в сети на фоне того, что он не появлялся на публике с момента заседания Кабинета министров 27 августа, несмотря на то, что у него был плотный график на выходные.

31 августа американская журналистка Лора Розен опубликовала фотографию президента США Дональда Трампа с его поля для гольфа в Стерлинге, штат Вирджиния. Это был первый снимок политика после того, как в интернете стали распространяться слухи о его предполагаемой кончине.

Трамп отреагировал на признание его пошлин незаконными

На этом фоне вице-президент Джей Ди Вэнс выразил готовность занять место президента Соединенных Штатов, если с главой государства случится «трагедия». По словам чиновника, за время пребывания на посту вице-президента США он «получил много практики». Вскоре Белый дом опроверг информацию о кончине президента США. Там заявили, что у политика нет проблем со здоровьем, он в полном порядке и утром выйдет поиграть в гольф.