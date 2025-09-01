Названы главные цели ЕС

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что руководство Евросоюза готовится к «большой войне» с Россией и хочет превратить европейцев в «рабов». Об этом Филиппо написал в соцсети X.

Филиппо прокомментировал интервью главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен Financial Times. Глава ЕК заявила, что страны Европы разрабатывают «достаточно четкие планы» размещения военного контингента на Украине после завершения конфликта.

По словам фон дер Ляйен, размещение войск станет одной из гарантий безопасности для Киева. Деталей глава ЕК не привела, но подчеркнула, что речь идет о «многонациональных войсках». Россия не раз отвергала идею отправки на Украину сил из стран НАТО.

Филиппо отметил, что сейчас фон дер Ляйен объезжает «границы ЕС с Россией как это сделал бы военачальник», посещая оружейные заводы. Он указал, что глава ЕК посетила семь стран всего за три дня.

«Цель: масштабная война против России, превращение ЕС в «государство» с его «европейской армией», похищение [французского - прим.ред.] ядерного потенциала, и превращение нашего народа в рабов, терроризируемых постоянной войной», - заявил политик.

Он призвал французов «проснуться» и принять участие в демонстрации, потребовав мира, выхода Франции из ЕС и отставки президента страны Эммануэля Макрона.