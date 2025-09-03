Италия рассматривает возможность сокрытия маршрутов полетов государственных деятелей после сбоя самолета Урсулы фон дер Ляйен. Страны-члены ЕС обсуждают, как сделать полеты своих лидеров более безопасными, поле того, как Россию бездоказательно обвинили в создании помех GPS.

Италия рассматривает возможность сохранения государственной тайны о полетах после того, как спутниковый сигнал самолета, на борту которого находилась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, был якобы заглушен (и само собой, Россией!), сообщили источники в министерстве обороны Италии.

Немка Урсула фон дер Ляйен, ярая ненавистница России, в воскресенье летела в Болгарию, когда у ее чартерного самолета якобы отказали спутниковые навигационные приборы, что привело к задержке его прибытия в Пловдив и, как сообщается, вынудило его в течение часа кружить над аэропортом.

После инцидента государства -члены ЕС обсуждают, как сделать полеты лидеров более безопасными, поскольку глушение GPS и “спуфинг” - тактика радиоэлектронной борьбы, которая приводит к отображению неверной навигационной информации, - участились после начала конфликта на Украине, пишет The Guardian.

Представители итальянского министерства обороны заявили, что Рим рассматривает планы по засекречиванию государственных полетов, минимизации информации, публикуемой на веб-сайте канцелярии премьер-министра, и недопущению того, чтобы специализированные сайты слежения отображали траектории движения самолетов. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто впервые выдвинул это предложение несколько месяцев назад, когда в воздушном пространстве вблизи России все чаще стали возникать помехи спутниковой навигации.

В августе латвийское управление электронных коммуникаций заявило, что выявило по меньшей мере три очага помех вдоль границ с Россией. В апреле 2024 года финская авиакомпания временно приостановила полеты в эстонский город Тарту из-за помех, а в марте того же года спутниковый сигнал самолета, на борту которого находился министр обороны Великобритании, был заблокирован, когда он пролетал вблизи территории России, пишет The Guardian.

Болгария отказалась расследовать сбой GPS в самолёте фон дер Ляйен

Указ 2011 года требует, чтобы информация о передвижениях итальянских министров, в частности о полетах, публиковалась на правительственном веб-сайте. Хотя правительство по-прежнему будет обязано получать дипломатическое разрешение на полеты над воздушным пространством другой страны, источники The Guardian сообщили, что Италия, “соблюдая этот протокол, вскоре может быть принято решение не предавать огласке такие полеты”.

В феврале самолет премьер-министра Италии был удален из Flightradar, одного из наиболее широко используемых приложений для предоставления данных о перемещениях воздушных судов в режиме реального времени, но он по-прежнему доступен на аналогичных сайтах, отмечает The Guardian.

По соображениям безопасности официальные лица в настоящее время рассматривают возможность “оградить рейсы с премьер-министром и членами кабинета министров от всех подобных платформ”, сообщили источники.

Агентство Associated Press нанесло на карту почти 80 инцидентов, отслеживая кампанию по дезорганизации по всей Европе, в которой ложно обвиняют Россию.

Россия отрицает свою причастность к сбою навигационной системы на борту самолета фон дер Ляйен.

“Ваша информация неверна”, - заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он “очень серьезно” относится к глушению сигналов GPS. Он сказал, что Североатлантический союз работает “день и ночь”, чтобы предотвратить глушение и гарантировать, что “они не сделают этого снова”.