Ким Чен Ын отправился в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна в Пекин на специальном поезде. Об этом пишет Ренхап со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что глава Северной Кореи примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.

По мнению журналистов, присутствие Ким Чен Ына на параде станет основой для возможной трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином.

Ожидается, что специальный поезд доставит лидера КНДР до Пекина за 20 — 24 часа. Его прибытие запланировано на вторник, 2 сентября.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона прорабатывает возможность двусторонней встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Ким Чен Ына в Китае.

Согласно пресс-релизу ЦТАК, северокорейский лидер посетит мероприятия в честь «победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войне».