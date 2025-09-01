Стало известно, какой десерт подали Путину и Си Цзиньпину на встрече ШОС

Десерт, который был подан главам государств и правительств на заседании «ШОС плюс», — это фруктовый тарт с ванилью и миндалем. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Каждый участник получил индивидуальный поднос с чайником, чашкой с изображением китайского дракона и десертом.

1 сентября лидеры стран-членов Шанхайской организации сотрудничества приняли декларацию по итогам саммита в китайском Тяньцзине.

Президент России Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь по личному приглашению председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина. В Китае президент пробудет четыре дня. 1 сентября он примет участие в саммите ШОС и проведет на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. Затем глава государства отправится в Пекин, где станет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Кроме того, в столице КНР у него продолжится марафон двусторонних переговоров.