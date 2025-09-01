ОБСЕ ликвидировала группу по урегулированию Карабахского конфликта

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) закрыла Минскую группу, занимавшуюся поиском путей урегулирования Карабахского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Азербайджана.

«1 сентября 2025 года Совет министров ОБСЕ после совместного обращения министров иностранных дел Азербайджана и Армении принял решение о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур», — говорится в сообщении.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали.

Ожидается, что детали соглашения стороны обсудят в сентябре.