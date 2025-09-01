В МВД Литвы оценили затраты на укрепление охраны границы с Россией

Укрепление охраны границы Литвы с Калининградской областью требует оборонных инвестиций в размере €100 млн. Об этом заявил глава МВД республики Владислав Кондратович, передает ТАСС.

Он рассказал, что стране необходимо эффективное оборудование по противодействию беспилотным летательным аппаратам, а также предстоит обновить системы видеоконтроля и приобрести корабли.

Протяженность литовско-российской границы составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам.

В конце августа директор фонда восстановления и охраны болот Нериюс Забляцкис заявил, что Литва рассматривает возможность для усиления безопасности восстановить болота, которые были осушены на границе с Белоруссией.

По его словам, в пограничной зоне находилось примерно 60 тыс. га болот, на восстановление которых потребуется десятилетие. Восстановление одного гектара, по его оценке, будет стоить от 500 до €2 тыс.