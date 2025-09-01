В Северной Корее показали фильм об освобождении Курской области

На Центральном телевидении КНДР вышел документальный фильм об участии военнослужащих Корейской народной армии (КНА) в освобождении Курской области. Об этом пишет ТАСС.

Телеканал показал фильм 31 августа. Уточняется, что картина была посвящена погибшим северокорейским военнослужащим, которые проявили героизм и самоотверженность в ходе освобождения российского региона. В ленте присутствовали кадры боевых действий.

Согласно фильму, солдаты из КНДР не смогли попрощаться с близкими перед отправкой.

В августе стало известно, что на телевидении КНДР впервые вышел репортаж об участии северокорейских военных в боях в Курской области. Материал длился порядка 20 минут и был посвящен 101 солдату, отдавшим жизни в Курской области.

Ранее российская военная корреспондентка Марьяна Наумова, побывавшая в КНДР, раскрыла впечатления от поездки. По ее словам, в Северной Корее красиво и чисто.