Анонсирована внеочередная встреча по Украине

В понедельник, 1 сентября, в Брюсселе проведут внеочередное заседание совета НАТО — Украина. Уже известна его главная тема, сообщает РИА Новости.

© ZUMA/TACC

Европейские чиновники планируют обсудить дальнейшие «совместные шаги» в отношении России. Возможно, будет рассмотрен вопрос о принятии санкций.

Внеочередное заседание проведут по просьбе украинской стороны. Власти в Киеве поблагодарили страны НАТО и других союзников за поддержку.

Путин назвал попытки втянуть Украину в НАТО одной из главных причин конфликта

В Минобороны ранее заявили, что в ночь на 28 августа российская армия нанесла удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины.