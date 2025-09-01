Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© ZUMA/TACC

«В гостях у всемогущего друга»

Президент России Владимир Путин нашел надежного союзника в лице Китая, пишет немецкое издание Tagesschau. Ожидается, что поездка российского лидера в КНР будет способствовать дальнейшему углублению отношений Москвы и Пекина. Двадцатый официальный визит Путина в Китай в качестве президента России станет совершенно уникальным, заявили в Кремле. Вероятно, это связано не только с его четырёхдневной продолжительностью, отмечает Tagesschau. В Пекине российский «Газпром» подпишет очередное соглашение с Китаем.

Москва и Пекин совместно отвергают санкции в мировой торговле, называя их дискриминационными, подчеркивает автор статьи. В то же время США угрожают Китаю карательными пошлинами за торговлю с Россией. Однако эксперты по Китаю не ожидают, что это испортит российско-китайские отношения. Путин посетит празднование 80-летия победы над Японией, которое проведёт Си Цзиньпин, и станет «главным гостем парада». В статье отмечается, что Пекин хочет сохранять «мирного соседа» на севере, который к тому же может «прикрыть со всех сторон» и поставлять энергоносители по суше.

«Насколько Украина и Россия близки к миру?»

Конфликт России и Украины вызывает серьезную обеспокоенность в Турции, пишет автор турецкой газеты Cumhuriyet Дениз Берктай. По его мнению, вероятность окончания конфликта в ближайшие месяцы значительно возросла, но до этого ситуация на местах может «несколько обостриться».

По данным Берктая, украинский фонд исследования общественного мнения, «тесно связанный с прозападной и украинской националистической идеологией», выяснил, что 55 процентов украинцев хотят прекращения конфликта «любой ценой». Автор Cumhuriyet отметил, что в 2022 году украинское руководство говорило о желании взять под контроль Крым, но «в нынешнем контексте украинские чиновники считают победой возвращение пленных в свои дома и сохранение государственности Украины». Позиция президента США Дональда Трампа, который не хочет участия Америки в конфликте, также приближает мир, заключил Берктай.

«Европе нужен свой путь войны»

Зависимость Европы от США становится все более опасной, а способность защитить себя самостоятельно - жизненно важной для европейцев, пишет немецкое издание Der Spiegel. Авторы статьи размышляют над вопросом, какие шаги необходимо предпринять Европе, чтобы пережить будущие потрясения. Будь то переговоры по Украине, события на Ближнем Востоке или нападения на корабли в Красном море, европейцев постоянно шокирует, насколько мало у них возможностей влиять на свою безопасность. Европейцы чувствуют, что вскоре могут столкнуться с «финальным шоком, после которого ничего хорошего уже не будет»: США «положат ключи от общего трансатлантического дома на стол» и уйдут, а то и вовсе выступят против европейцев в случае кризиса.

По мнению авторов статьи, если Европа хочет преодолеть потрясения, она должна быть в состоянии самостоятельно выполнять важнейшие оборонные задачи по «сдерживанию, обороне и поддержке Украины» - даже без помощи США. «Подлинно европейская оборона» подразумевает разработку собственных концепций сдерживания - «европейского способа ведения войны», соответствующего политической культуре Европы и ее ресурсам. Для достижения этой цели европейцам необходимо переосмыслить четыре аспекта. Во-первых, необходимо политическое лидерство - прочные соглашения о том, кто будет принимать решения о применении военной силы. Единая ведущая держава нереалистична; скорее, необходима коалиция стран, «готовых принимать решения, балансируя между политическим и экономическим влиянием и географическим распределением». Второй аспект - создание альтернативной НАТО структуры, а третий и четвертый факторы заключаются в перераспределении небольших европейских сил и в собственном ядерном сдерживании Европы.

«Правы ли ИИ-паникеры?»

Критики искусственного интеллекта (ИИ) становятся все мрачнее, и их голоса теперь сложно игнорировать, пишет американское издание The Atlantic. Эти критики не раз - и с довольно драматичным пафосом - предупреждали, что однажды боты могут выйти из-под контроля с апокалиптическими для мира последствиями. Но в 2025 году «ИИ-паникеры» всё больше склоняются к «своего рода фатализму». По их мнению, у человечества нет времени на внедрение достаточных мер безопасности. Отрасль развивается слишком быстро, поэтому «остается только бить тревогу». В апреле несколько исследователей опубликовали «ИИ 2027» - подробный гипотетический сценарий того, как ИИ-модели могут стать всемогущими к 2027 году. Авторы представляют, что в середине 2030-го сверхразумный ИИ будет способен убивать людей биологическим оружием. Этот доклад больше похож на фантастический рассказ.

В то же время глубинные опасения, которые подпитывают паникеров, сложно не замечать, в том числе из-за сообщений о чат-ботах, которые доводят людей до психотических эпизодов. Даже если ИИ-продукты не приближают конец света, они уже в каком-то смысле вышли из-под контроля, считает автор The Atlantic. Он отметил, что продвинутые модели ИИ демонстрируют труднообъяснимые и потенциально тревожные тенденции. К примеру, ChatGPT и Claude в моделируемых тестах, разработанных для выявления «плохого» поведения, обманывали, шантажировали и даже «убивали» пользователей. Чат-боты также продемонстрировали потенциал для скрытого саботажа запросов и общались друг с другом через, «казалось бы, случайные списки чисел». Но в реальности ИИ предстоит долгий путь к всесилию. Самая «умная» на сегодня модель OpenAI - GPT-5 - не может надежно подсчитать количество определенных букв в слове или создать хотя бы отдаленно точные карты. А представление о самосовершенствующихся моделях, которые каким-то образом обретают сознание, «просто не соответствует реальности функционирования этих систем».

«Новая подлодка России будет доминировать в Арктике»

Появление в Арктике новой подлодки проекта «Ясень-М», оснащенной гиперзвуковыми ракетами «Циркон», - явный признак, что Россия намерена стать самым влиятельным игроком на «вершине мира», пишет The National Interest. Подлодки проекта «Ясень-М» сочетают в себе противолодочную борьбу с возможностью запуска крылатых ракет большой дальности, что делает их универсальными многоцелевыми платформами.

Подлодка «Пермь» имеет особое значение как первая субмарина проекта «Ясень-М», ставшая штатным носителем гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон». «Пермь» отражает переход к стандартизации гиперзвукового оружия на новых подводных лодках, и ожидается, что будущие корабли - «Ульяновск», «Воронеж» и «Владивосток» - последуют этому примеру. У США нет оружия, подобного «Циркону», и американцы не имеют эффективной защиты от него. Нет таких возможностей и у союзников Америки по НАТО в других странах. The National Interest подчеркивает, что Россия выигрывает «гонку за Арктику».